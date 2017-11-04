Жебривский назвал места дислокации регулярных российских войск на Донбассе

04.11.2017, 13:18

Подразделения регулярных войск Российской Федерации дислоцируются в Снежном, Донецке и Луганске.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире "5 канала".

"Мы четко понимаем, где есть локация чистых россиян из регулярных войск: это батальонно-тактическая группа в Донецке, батальонно-тактическая группа в Снежном и ротно-тактическая группа в Луганске. Это, действительно, концентрированно все эти регулярные войска находятся там", - сказал он.

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По словам Жебривского, среди боевиков на Донбассе становится все меньше "идейных", которые поддерживают идею "русского мира".

"На линии фронта и в целом по воинским частям: фактически, до ротного - это либо россияне из регулярных войск, или "советники", как когда-то было во Вьетнаме, Афганистане. И понятно, что очень много наемников не только так называемой частной военной компании Вагнера. Есть и "мясо", простите, которое приходит за деньги", - добавил Жебривский.

В зоне проведения АТО в конце прошлых суток обстановка была напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. Враг активизировал огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения. Всего с начала суток российско-оккупационные группировки 29 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает УНИАН.