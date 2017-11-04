В центре Киева в клубе взорвалась пиротехника

04.11.2017, 13:25

В пятницу, 3 ноября, вечером возле торгово-развлекательного центра "Арена" в центре Киева неизвестные бросили неустановленные пиротехнические предметы в одно из заведений.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

По ее словам, в полицию обратился мужчина и сообщил, что слышал взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.Рейд на ночной клуб в Киеве: нескольких задержанных отпустили

"Пострадавших нет, поврежден вход в заведение. По предварительной информации, два-три человека бросили неизвестные пиротехнические предметы и скрылись", сообщили в полиции. Об этом сообщает BBC Украинская служба.