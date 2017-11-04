Боевики активизировали провокации вдоль всей линии разграничения

04.11.2017, 14:44

Подконтрольные России боевики в оккупированном Донбассе активизировали огневые провокации вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс- центр штаба АТО.

"Если в предыдущие несколько дней количество обстрелов наших позиций уменьшилась, то вчера враг активизировал огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество обстрелов было на Донецком направлении.

"Всего с начала суток российско-оккупационные группировки 29 раз нарушили перемирие. Силы АТО 17 раз преобладающим огнем жестко принуждали врага к миру", - также сообщает штаб.

В сообщении говорится, что в результате боевых действий трое украинских военных получили ранения.

На минувшей неделе ОБСЕ зафиксировала пять тысяч 882 нарушений режима огня в Донбассе.

Вчера, 3 ноября, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили боевиков террористической организации ДНР с новыми шевронами во временно оккупированном Новоазовске. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.