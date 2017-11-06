В аэропорту Одессы изъяли 43 контрабандных iPhone Х

06.11.2017, 15:36

Правоохранители изъяли 43 контрабандных смартфона iPhone Х на общую сумму около 1 280 000 гривен в аэропорту в Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы.

"Сегодня в аэропорту Одессы общей группой в составе пограничников, представителей СБУ и таможни не допущено перемещение 43 iPhone X без надлежащего оформления", - сказано в нем.

Сообщается, что устройства были обнаружены в сумке у гражданина Украины во время оформления пассажиров рейса "Стамбул - Одесса". Об этом сообщают "Українські Новини".