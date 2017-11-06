За неделю в Донбассе уничтожены 11 боевиков

06.11.2017, 15:45

Во временно оккупированном Донбассе за прошедшую неделю были уничтожены 10 боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, 24 пророcсийских наемника получили ранения.

Наибольшие потери террористы понесли на северодонецком направлении.

Из РФ в ОРДЛО было завезено четыре железнодорожных эшелона, которые состоят из 69 цистерн горюче-смазочных материалов общим весом 4140 тонн, а также 15 вагонов боеприпасов общим весом около 450 тонн.

17 мая вследствие ошибочного ночного обстрела боевиками были уничтожены четверо российских наемников.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.