Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ доступ во временно оккупированное село Маркино

06.11.2017, 16:06

Боевики террористической организации ДНР запретили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ доступ во временно оккупированное село Маркино, которое расположено в 94 километрах к югу от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Вооруженный человек отказал патрулю миссии в доступе к объекту в селе Маркино. СММ проинформировала об этом СЦКК", - отметили в пресс-службе.

Патруль миссии также не смог проехать по дорогам второстепенного значения, проходящим южнее участка разведения в районе Золотого, в связи с возможным наличием там мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Вооруженные члены ЛНР, которые находились на южной стороне участка разведения в районе Золотого, сообщили наблюдателям, что в предыдущие сутки работы по разминированию не проводились. Наблюдатели решили, что продолжать движение дальше небезопасно, и проинформировали об этом СЦКК", - уточнили в пресс-службе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.