В Харьковской области СБУ задержала боевика НВФ

Правоохранители задержали боевика террористической организации ЛНР в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
27-летний житель Харькова с ноября 2014 года до мая 2015 находился в рядах незаконного вооруженного формирования "Триумф" и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Луганской области.
Сотрудники СБУ, полиции и Госпогранслужбы задержали мужчину при попытке пересечения государственной границы вне пункта пропуска.
По информации СБУ, задержанный прибыл в областной центр, чтобы навестить своих родственников, и рассчитывал вернуться в Россию.
Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса - создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.