В Харьковской области СБУ задержала боевика НВФ

06.11.2017, 16:20

Правоохранители задержали боевика террористической организации ЛНР в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

27-летний житель Харькова с ноября 2014 года до мая 2015 находился в рядах незаконного вооруженного формирования "Триумф" и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Луганской области.

Сотрудники СБУ, полиции и Госпогранслужбы задержали мужчину при попытке пересечения государственной границы вне пункта пропуска.

По информации СБУ, задержанный прибыл в областной центр, чтобы навестить своих родственников, и рассчитывал вернуться в Россию.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса - создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.