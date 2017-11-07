Полиция ДТП в Харькове: водитель Volkswagen Touareg выехал на запрещающий сигнал светофора

07.11.2017, 16:20

В ГУ НП в Харьковской области заявили, что второй подозреваемый в ДТП на Сумской, водитель Volkswagen Touareg, Геннадий Дронов выехал на запрещающий сигнал светофора.

По словам начальника ГУ НП в Харьковской области, следствие считает, что он начал движение и пересек перекресток на желтый сигнал.

"Следствие будет настаивать на мере пресечения - содержание под стражей без внесения залога", - отметил Бех.

18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

20 октября суд взял на два месяца под стражу Зайцеву. 6 ноября подозрение в совершении ДТП объявили Дронову. Об этом сообщает УНИАН.