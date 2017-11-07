Разведка: Российских офицеров в Донбассе готовят к ротации

07.11.2017, 16:40

В рядах российско-оккупационных войск на востоке Украины продолжается подготовка к ротации офицерского состава Вооруженных сил РФ, сообщает пресс- служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Предполагается досрочная ротация командиров и начальников из числа российских офицеров, которые имеют низкий уровень личной подготовки, халатно относятся к служебным обязанностям и "не проявили" себя в ходе боевых действий против сил АТО. Указанная категория офицеров вообще не допускается к тестированию на предмет продолжения службы в составе российских оккупационных войск", - отмечают разведчики.

Накануне состоялось тестирование российских офицеров управления одного из подразделений "1-АК" террористической организации "ДНР". Из 80 офицеров, которые должны были проходить тестирование, было допущено только 15, в отношении остальных решение не принято.

"Тестирование младшего офицерского состава используется российским командованием как один из способов повышения их мотивации к активизации боевых действий против сил АТО", - добавили в ГУР МОУ.

Ранее СБУ обнародовала данные наемников российской частной военной компании "Вагнер", которые принимают участие в военных действиях в Донбассе и Сирии. В частности, установлено 1570 имен и установочных данных боевиков ЧВК "Вагнер", в том числе тех, кто погиб на территории Украины.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге в Киеве заявил о том, что спецслужба установила участие российской так называемой "Частной военной компании Вагнер" во главе с Дмитрием Уткиным в конфликтах на востоке Украины с 2014 года и позже в Сирии. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".