Норвегия поставила в Европу рекордный объем газа

07.11.2017, 16:54

Норвегия за прошедший газовый год (с октября 2016 года по октябрь 2017-го) экспортировала в Европу рекордный объём газа - 123 млрд кубометров.

"Мы видим более высокий спрос в Европе по самым разным причинам", сообщил старший вице-президент норвежской нефтегазодобывающей компании Statoil Тор Мартин Анфинсен в ходе European Autumn Gas Conference.

В общем Норвегия заняла 25% в объеме потребления газа Европой.

Ранее сообщалось, что Норвегия увеличила до рекордного уровня суверенный фонд, созданный на случай падения прибыли от нефти и газа, который сейчас обеспечивают основной доход бюджета страны. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".