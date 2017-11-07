Во Франции назвали обладателя Гонкуровской премии по литературе

07.11.2017, 16:55

Во Франции Гонкуровскую премии получил писатель Эрика Вюяра за роман L'ordre du jour ("Распорядок дня"). Об этом сообщает французское агентство RFI.

Роман "Распорядок дня", который сам автор называет не романом, а рассказом, посвящен приходу Гитлера к власти в Германии, аншлюсу Австрии и поддержке, которую немецкие промышленники оказали нацистам.

Шесть членов жюри премии отдали свои голоса Вюяру, и четыре голоса получил роман "Bakhita" писательницы Вероник Олми.

Гонкуровская премия за лучшее литературное произведение, написанное на французском языке, традиционно вручается на специальном ужине в парижском ресторане "Друан" с 1903 года. Эта награда является символическим признанием заслуг автора, размер премии составляет всего 10 евро.

5 октября 2017 года лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.