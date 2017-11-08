Прокуратура просит для второго участника ДТП в Харькове два месяца ареста без возможности внесения залога

08.11.2017, 15:54

В Киевском районном суде Харькова началось рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения соучастнику дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 18 октября в центре Харькова, Геннадию Дронову.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв в связи с заявлением защиты об отводе судьи.

По словам адвоката Сергея Перепелицы, "мы сегодня столкнулись с предвзятостью судьи, поскольку все доказательства прокуратуры были приняты, а наше ходатайство о заслушивании свидетеля отклонено". После этого защитник заявил об отвод судьи, а судья, в свою очередь объявила перерыв.

Ранее сторона обвинения огласила ходатайство об избрании меры пресечения Дронову в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

6 ноября Дронову - водителю автомобиля Volkswagen Touareg, который попал в ДТП с Lexus Елены Зайцевой, в результате чего погибли шесть пешеходов, было объявлено подозрение.

Адвокат Дронова Перепелица сообщил, что подозрение его подзащитному вручили в больнице, где он находится.

18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение Lexus 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля Volkswagen Touareg, за рулем которого был 49-летний Дронов. После столкновения Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. 20 октября подозреваемую Зайцеву суд арестовал на два месяца. Об этом сообщает УНИАН.