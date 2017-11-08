В Украине испытали ударный беспилотник с ракетами

08.11.2017, 16:40

На аэродроме в Гостомеле (под Киевом) был испытан мощный ударный беспилотник "Горлица" производства ГП "Антонов", который вооружен ракетами.

Как рассказал на брифинге секретарь СНБО Александр Турчинов, украинский оборонпром должен нарастить производство подобных БПЛА.

"Сейчас мы даже составляем конкуренцию среди украинских производителей беспилотных летательных аппаратов тактического уровня, в том числе есть качественные испытания, которые прошли беспилотники ударного типа. Но это пока только первый штрих. Поэтому СНБО ставит задачу перед нашими украинскими производителями, нашим оборонно-промышленным комплексом - наращивать мощность беспилотных летательных аппаратов. Сегодня мы с вами присутствовали на первых летных испытаниях беспилотного летательного аппарата "Горлица" производства нашего "Антонова", и это уже оперативно- тактический уровень", - заявил Турчинов.

Также секретарь СНБО рассказал о возможностях "Горлицы".

"Этот беспилотник способен работать на высоте до 5000 метров, может летать на дальность свыше тысячи километров. Он сможет выполнять разные функции: это и разведка, это и коррекция, и наведение огня, и в том числе он может выполнять ударные функции, имея возможность производить пуск и наведение двух ракет "воздух-земля", - подчеркнул он.

В присутствии Александра Турчинов 7 октября военные испытали боеприпасы украинского производства. Секретарь СНБО отметил, что отечественный продукт "не подкачал".

2 ноября ВСУ провели испытания зенитных ракет над Черным морем. Так, в Херсонской области военные испытали управляемые зенитные ракеты средней дальности. Об этом сообщает Сегодня.ua