Три авианосца ВМС США проведут учения в Тихом океане

09.11.2017, 14:17

Вашингтон впервые за десять лет проведет в Тихом океане масштабные учения с участием сразу трех авианосцев ВМС США.

Об этом в среду, 8 ноября, сообщил командующий американским Тихоокеанским флотом адмирал Скотт Свифт.

В маневрах примут участие авианосец "Нимиц" с ядерной силовой установкой, "Рональд Рейган" и "Теодор Рузвельт", предназначенные для поражения крупных надводных целей, передавало ранее агентство Reuters.

В середине октября Вашингтон и Сеул провели совместные военные учения у берегов Корейского полуострова. В маневрах тогда были задействованы около 40 кораблей.Об этом сообщает Deutsche Welle.