"Энергоатом" начал строительство на Киевщине хранилища отработавшего ядерного топлива

09.11.2017, 16:49

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" официально начала строительство в Чернобыльской зоне отчуждения Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), которое будет способствовать укреплению энергетической независимости страны.

В официальной церемонии начала строительства приняли участие вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, президент "Энергоатома" Юрий Недашковский, президент американской компании Holtec International Крис Сингх, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, посол США в Украине Мари Йованович и другие.

В начале июня 2017 года Кабинет министров Украины утвердил проект строительства ЦХОЯТ, куда будет поступать отработавшее ядерное топливо с украинских АЭС. В этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС (На Запорожской АЭС с 2001 года эксплуатируется пристанционное Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива).

Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 миллионов долларов на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.

По данным "Энергоатома", контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.

6 июля 2017 года Госатомрегулирования выдала "Энергоатому" лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ. Глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Борис Столярчук ранее заявлял, что компания выполнила все предусмотренные ядерным законодательством условия для безопасного строительства и ввода в эксплуатацию этого хранилища.

Сообщалось также, что "Энергоатом" планирует с 2019 года прекратить вывозить отработавшее ядерное топливо на переработку в Россию и начать хранить топливо в ЦХОЯТ. Об этом сообщает УНИАН.