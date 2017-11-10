Суд приговорил трех боевиков к пожизненному заключению за убийство подростка

10.11.2017, 16:20

Суд заочно приговорил трех боевиков террористической организации ДНР к пожизненному заключению за убийство в 2014 году 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, боевики убили подростка за активную проукраинскую позицию.

В ходе досудебного расследования установлено, что боевики по сговору с тремя осужденными похитили Чубенко в с. Горбачево-Михайловка Пролетарского района Донецкой области.

"28 июля трое вышеназванных боевиков, решив убить похищенного юношу, подвели его к заранее вырытой в земле траншее, поставили на колени лицом к ней и поочередно совершили 3 выстрела в область головы потерпевшего. В результате полученных огнестрельных ранений Степан Чубенко погиб на месте", - сказано в сообщении.

После двух лет судебных слушаний по делу об убийстве Степана Чубенко вынесен приговор. Дзержинский городской суд, полностью поддержав позицию прокуратуры, приговорил трех обвиняемых - Погодина, Москалева и Сухомлинова - к пожизненному лишению свободы.

Кроме этого, каждый из осужденных обязан уплатить матери убитого парня по 1 млн грн.

26 июня 2017 года сообщалось, что Погодин был задержан в Крыму российскими оккупантами по запросу Украины через Интерпол. 21 июля 2017 года Генпрокуратура обратилась к России с просьбой выдать задержанного. 30 июля появилась информация, что Погодина выпустили на свободу. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.