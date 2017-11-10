ОБСЕ призывает боевиков обеспечить доступ к двум отрезанным селам

10.11.2017, 16:40

Глава Cпециальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан призвал боевиков обеспечить доступ для гуманитарных организаций, которые занимаются доставкой продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости в два населенных пункта - Пикузы и Новалександровка.

Об этом сообщает пресс-служба миссии в Facebook.

Посол Апакан подчеркнул необходимость обеспечения доступа для гуманитарных организаций, которые занимаются доставкой продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.

Он добавил, что жители временно оккупированных сел, как Пикузы в Донецкой области и Новоалександровка в Луганской, во многих отношениях просто отрезаны от внешнего мира, а желающих им помочь, как правило, лишают такой возможности.

3 октября в Донецкой области жители временно оккупированного села Пикузы (экс-Коминтерново, - ред.) требуют вывести боевиков из населенного пункта.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.