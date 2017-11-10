Под Киевом состоится матч памяти легенд ФК "Динамо"

10.11.2017, 16:41

В честь 90-летия футбольного клуба "Динамо" 15 ноября состоится матч памяти футбольных легенд украинской команды.

В поединке сразятся звезды-ветераны с командой фан-клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба киевской команды.

"За команду ветеранов ФК "Динамо" (Киев) сыграют Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов, Александр Хацкевич, Олег Лужный, Максим Шацких и другие звезды 80-х, 90-х годов", - сообщили в пресс-службе.

Матч пройдет 15 ноября в 19.00 в манеже учебно-тренировочной базы в Конча- Заспе.

"Хотелось бы вспомнить всех игроков знаменитого клуба, которых уже, к сожалению, больше нет с нами. Ведь мы живы до тех пор, пока нас помнят", - говорится в сообщении.

5 ноября в Киеве около 20:00 футбольные болельщики устроили массовую драку в Голосеевском районе. В этот день состоялся матч 15-го тура чемпионата Украины, в котором сразились киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Матч завершился счетом 2:1. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.