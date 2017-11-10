Выросло число пострадавших мирных жителей в результате боевых действий на Донбассе

10.11.2017, 16:50

В этом году выросло число пострадавших в результате боевых действий на Донбассе мирных жителей. Об этом заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"СМС ОБСЕ подтверждает 425 погибших и пострадавших мирных жителей с начала года. Это больше, чем за аналогичный период 2016 года", - сказал он.

При этом Хуг отметил, что из названного числа погибших и пострадавших 39 - это дети.По его словам, известны случаи, когда боевики используют детей как щит, укрываясь за их спинами.

"По нашим наблюдениям 22 учебных заведения размещены вблизи позиций или укреплений вооруженных формирований. Например в подконтрольной так называемо "ДНР" Саханке мы видели траншеи за школой. Отличить гражданские объекты от позиций становится сложно. Использование гражданских объектов как щита надо осуждать. Но когда таким щитом выступают дети - это заставляет задуматься, осталось ли у этих людей хоть немного здравого смысла", - заявил представитель ОБСЕ. Об этом сообщают "Факты и комментарии".