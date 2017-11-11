В центре Киева неизвестный с молотком напал на бизнесмена

11.11.2017, 12:40

Неизвестный напал с молотком на заместителя председателя правления публичного акционерного общества в Печерском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева на странице в социальной сети Facebook. Согласно сообщению, инцидент произошел на улице Саксаганского в Печерском районе Киева.

На месте работает следственно-оперативная группа.

"Предварительно установлено, что заместитель председателя правления одного из ПАО вышел из помещения и направлялся к автомобилю. В этот момент к нему подбежал незнакомец и набросился с молотком. Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие, а затем ранил злоумышленника в ногу", - сказано в сообщении.

В настоящее время нападающего задержали. Им оказался житель Херсонской области 1989 года рождения.

Полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями и потерпевшими, устанавливают мотив совершения правонарушения.

После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события. При этом пресс-служба полиции Киева не указывает название ПАО, зампредправления которого является потерпевший. Об этом сообщают "Українські Новини".