Следствие считает убийством гибель политологов в ДТП 6 сентября

13.11.2017, 16:33

Досудебным расследованием смертельной аварии в Ровенской области 6 сентября, в которой погибли четверо политологов и журналист, установлено, что водитель грузовика DAF мог умышленно допустить столкновение с Opel Omega.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева, размещенном в Едином реестре судебных решений.

Правоохранители также установили обстоятельства, которые дают основания полагать, что к преступлению может быть причастен еще один человек - владелец мобильного номера оператора Киевстар.

В связи с этим следствие попросило суд разрешение получить доступ к документам, в которых содержится информация об абонентах мобильной связи и их соединениях, чтобы проверить причастность этого лица к совершению уголовного преступления.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

6 сентября 2017 года на автодороге Киев-Ковель-Ягодин в результате ДТП погибли пять человек: политологи Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, журналист Владимир Карагяур и специалист по децентрализации Сергей Попов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.