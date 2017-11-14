НАБУ расследует более 460 уголовных производств

14.11.2017, 15:43

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют расследование по 461 уголовному производству.

О подозрении в совершении коррупционного преступления на 31 октября сообщено 293 лицам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В октябре детективы НАБУ разоблачили коррупционную схему при закупке топлива для нужд Министерства обороны Украины, задержали трех человек, в том числе бывшего заместителя министра МВД по подозрению в растрате 14 млн грн (так называемое дело рюкзаков), а также предотвратили попытку одного из фигурантов "янтарного дела" вывезти за границу доказательства, которые являются важными для расследования", - говорится в сообщении.

В течение октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры подписали обвинительные акты по восьми фигурантам расследований, пять дел направлены для рассмотрения в суд. Всего, по состоянию на конец октября направлены в суд 97 уголовных производств. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.