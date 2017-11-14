Украина увеличила транзит нефтепродуктов в четыре раза

14.11.2017, 15:49

В октябре транзит нефтепродуктов через территорию Украины составил 49,9 тыс. т. Это почти в четыре раза больше показателя октября прошлого года (13 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе А-95.

За десять месяцев 2017 года транзит нефтепродуктов через Украину составил 431,3 тыс. т (+37%).

Основные транзитные поставки в октябре пришлись на мазут. За отчетный период было транзитировано 39,6 тыс. т. Весь ресурс прошел транзитом через Одесский порт из Беларуси в Сербию.

В октябре транзит дизельного топлива через Украину составил всего 7,2 тыс. т. Это на 37% показателя октября 2017 года. Из этого объема 5,3 тыс. т было транзитировано из Беларуси в Молдову и 1,8 тыс. т - из Литвы в Молдову.

Транзит бензинов за отчетный месяц составил 3,2 тыс. т: 0,3 тыс. т было отправлено из Беларуси в Молдову; 2,2 тыс. т - из Литвы в Молдову; 0,3 тыс. т - из Молдовы в Узбекистан.

Министерство инфраструктуры подало в Кабинет министров для согласования проект приказа, которым предлагает снизить в 5,7 раза ставки портовых сборов для судов, осуществляющих транзит нефтепродуктов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.