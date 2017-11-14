"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по спору с "Нафтогазом"

14.11.2017, 16:17

Российский "Газпром" 7 ноября подал в апелляционный суд округа 356 Свеа (Швеция) заявление об оспаривании промежуточного решения арбитража Стокгольма по иску относительно контракта с НАК "Нафтогаз" Украины на поставки газа от 19 января 2009 года и его частичной отмене. Об этом Газпром сообщил в своем отчете.

По данным газового монополиста, промежуточное решение было вынесено 31 мая. Окончательное решение по делу должно быть вынесено не позднее 30 декабря 2017 года.

Газпром сообщает также, что окончательное решение и по спору по контракту на транзит газа между сторонами Стокгольмский арбитраж вынесет не позднее 28 февраля 2018 года.

В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "по предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража взыскания с "Нафтогаза" в пользу Газпрома превышают $1,7 млрд". "Вместе с тем аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной. И Газпром принял решение обжаловать промежуточное решение", - заявлял Миллер.

Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" по транзитному контракту составляют $12,3 млрд в части недопоставки и недоплаты за услуги по транзиту через ГТС Украины в 2009-2016 годах. НАК хочет привести этот контракт в соответствие с европейским антимонопольным и энергетическим законодательством.

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма 31 мая 2017 года вынес отдельное решение по первому иску "Нафтогаз" против "Газпрома". Взаимные требования сторон по этому делу превышали $65,1 млрд.

Суд удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены с учетом рыночных условий, а также отклонил требования "Газпрома" по условию "бери или плати". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.