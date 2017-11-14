Полиция открыла производство по инциденту с венгерским флагом в Берегово

14.11.2017, 16:25

Береговский отдел полиции Нацполиции в Закарпатской области открыл уголовное производство по факту хулиганских действий участников шествия в Берегово 12 ноября, сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Производство открыто по ст. 296 Уголовного кодекса "Хулиганство" (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом). Сейчас полиция устанавливает всех лиц, участвовавших в провокации, продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Закарпатской ОГА, в минувшее воскресенье группа лиц, большинство из которых приехали из соседних областей Украины, устроила в Берегово шествие, во время которого провозглашались ксенофобские лозунги.

Отмечается, что участники шествия сняли флаги Венгрии со здания городского совета, а также зданий сельских советов сел Яноши и Гать, в которых проживает венгерская община.

Закарпатский губернатор Геннадий Москаль назвал такое поведение "провокационным, а участников шествия - заезжими гастролерами, которые в одном ключе с российскими спецслужбами пытаются расшатать ситуацию в Закарпатской области на многонациональной почве".

"В то же время ранее СМИ сообщили, что в Берегово Закарпатской области 12 ноября около 50 активистов партии "Свобода" сняли флаг Венгрии со здания городского совета и "пытались его поджечь". Им помешала полиция, которая отобрала у них флаг и вернула обратно", - пишет "Интерфакс-Украина".

Сообщается также, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто ожидает расследования инцидента с венгерским флагом. На пресс-конференции он заявил о том, что в связи с произошедшим венгерская сторона обратилась к послу Украины в Будапеште.

"Преступники должны быть задержаны и привлечены к судебной ответственности как можно скорее", - сказал Сиярто.

Как сообщали СМИ, 12 ноября в Берегово прошел марш по случаю годовщины создания Карпатской Сечи, парамилитарной организации времен Карпатской Украины. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".