В Киевской области начсклада воинской части украл имущества на 2 миллиона гривен

14.11.2017, 16:54

Военная прокуратура объявила в розыск начальника склада воинской части Национальной гвардии в Киевской области, самовольно покинувшего место службы, и начала расследовать присвоение им хранящегося на складе имущества на сумму более 2,3 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона.

"Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины по факту похищения (присвоения) начальником склада старшим прапорщиком Г. имущества, находящегося на хранении в воинской части 3077 Национальной гвардии Украины (Киевская область)", - сказано в нем.

В частности, по результатам проведенной внеплановой инвентаризации имущества выявлена недостача радиостанций, ноутбуков, системных блоков, мониторов, коммутаторов и другого военного имущества на общую сумму около 2 млн 326 тыс. гривен.

"В то же время следует отметить, что военной прокуратурой Дарницкого гарнизона в отношении указанного военнослужащего Национальной гвардии Украины осуществляется досудебное расследование по ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины по факту самовольного оставления воинской части, и он объявлен в розыск, и получено решение следственного судьи о разрешении по задержанию", - говорится в сообщении.

Санкция ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, а санкция ч.4 ст. 407 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее российские СМИ заявили, что пограничники России задержали за "нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении" украинского военного. Как сообщали Українські Новини, военный, якобы задержанный пограничниками России, самовольно покинул часть. Об этом сообщают "Українські Новини".