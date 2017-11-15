В Харькове повредили авто генконсула России

15.11.2017, 15:26

В Харькове неизвестные повредили автомобиль генконсула Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины.

По предварительным данным, неизвестные облили иномарку веществом, которая разъела лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства.

"С соответствующим заявлением 13 ноября около 11:20 в полицию обратился 46- летний генконсул Генерального консульства Российской Федерации в Харькове", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции осмотрела машину и место происшествия. Полицейские опросили заявителя и возможных свидетелей.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает УНИАН.