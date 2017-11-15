Смертельное ДТП в Киеве с работником сервисного центра МВД: суд избрал меру пресечения

15.11.2017, 15:35

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения работнику сервисного центра МВД Владимиру Найде, который 13 ноября спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, Шевченковский суд Киева поддержал ходатайство прокуратуры и избрал для 35-летнего виновника дорожно- транспортного происшествия, которое произошло на ул. Стеценко, безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ранее 35-летнему виновнику смертельного ДТП на ул. Стеценко в Киеве, в результате которого погиб человек, сообщили о подозрении.

Как мы писали ранее, по факту смертельного ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования будут проведены все необходимые следственные действия для установления обстоятельств и механизма ДТП. Виновнику грозит до восьми лет заключения. Об этом сообщает Сегодня.ua.