В Одессе задержали торговца оружием из зоны АТО

16.11.2017, 15:39

В Одессе задержали местного жителя, который торговал оружием и боеприпасами, вывезенными из района проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает СБУ.

По данным ведомства, реализация "товара" осуществлялась через почтовых операторов.

"Оперативники задержали злоумышленника возле одного из городских почтовых отделений при отправке боевых пистолетов "ПМ" и "Флобер" с патронами к ним. По оперативной информации, оружие и боеприпасы торговцу доставляли из района проведения АТО", - пояснили в СБУ.

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили пистолет "ТТ" с глушителем, более тысячи патронов различного калибра, гранату Ф-1 и емкости с порохом и тротилом. Продолжается досудебное следствие, которое устанавливает круг лиц, причастных к поставкам оружия с востока Украины.

На днях The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских правительственных кругах сообщила, что Белый дом готов предложить России план по размещению 20 тысяч миротворцев на Донбассе, при этом важную роль в этом вопросе должно сыграть летальное оружие.

В свою очередь в Госдуме РФ отреагировали на планы США, встретив с тревогой намерения амеркианцев. Российский депутат Алексей Чепа заявил, что Москва не поддержит вариант, если США захотят разместить миссию ООН на украинско- российской границе. Об этом сообщает Сегодня.ua