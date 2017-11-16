Боевики проводят учения: ОБСЕ зафиксировала более 100 взрывов

16.11.2017, 15:59

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 100 взрывов, вызванных военными учениями боевиков, во временно оккупированных поселках и городах Луганской области 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Утром 14 ноября, находясь в 4 км к юго-западу от поселка Успенка (23 км к юго-западу от Луганска, - ред.), наблюдатели слышали 24 взрыва неопределенного происхождения (14 были оценены как танковый огонь, пять, как огонь из противотанкового ракетного комплекса (9К111 Фагот, 120 мм), и пять, как огонь из пушки боевой бронированной машины типа БМП, а также пять очередей из крупнокалиберного пулемета - все в 3 км к югу. По оценке, учения с боевой стрельбой", - отметили в пресс-службе.

Позже тем же утром, находясь в 3,5 км к северо-западу от Успенки, члены патруля СММ слышали 15 взрывов неопределенного происхождения на расстоянии 5-7 км к югу.

"В 3,5 км к юго-западу от Алмазной (55 км к западу от Луганска, - ред.), члены патруля миссии слышали 10 взрывов неопределенного происхождения в 5-8 км к юго-юго-западу и около 130 выстрелов из стрелкового оружия в 1-2 км к востоку - все, по оценке, в рамках учений с боевой стрельбой в зоне безопасности. Это является нарушением решения трехсторонней контактной группы о запрете учений с боевой стрельбой в зоне безопасности", - подчеркнули в пресс-службе.

Наблюдатели, пребывая в поселке Шимшиновка, слышали 40 взрывов неопределенного происхождения в 10-12 км к югу, которые, по их оценке, были частью учений с боевой стрельбой.

Осуществляя мониторинг в 2,5 км к юго-западу от поселка наблюдатели слышали 27 взрывов (13 были оценены как танковый огонь, восемь, как огонь артиллерии неустановленного типа, а шесть, как огонь из пушки боевой бронированной машины типа БМП), а также 3 очереди из крупнокалиберного пулемета - все в 1 км к югу.

"Ведя наблюдение в 1 км к югу от поселка Новопавловка (28 км к юго-западу от Луганска, - ред.), наблюдатели слышали 32 взрыва (14 были оценены как танковый огонь, 3 - как огонь из артиллерии, а 15 - как огонь из пушки боевой бронированной машины типа БМП), а также три очереди из крупнокалиберного пулемета - все в 3-4 км к юго-востоку. Все, по оценке, в рамках учений с боевой стрельбой", - уточнили в пресс-службе. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.