НАБУ задержало очередного подозреваемого в хищении средств с проекта "Стена"

16.11.2017, 16:18

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало 15 ноября еще одного подозреваемого в хищении бюджетных средств, выделенных на проект инженерно- технического обустройства государственной границы с Россией (проект "Стена").

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро.

По данным следствия, задержанный способствовал завладению бюджетными средствами чиновниками Государственной пограничной службы и руководителями предприятий-генподрядчиков.

Сообщается, что он организовал приобретение предприятия с признаками фиктивности и в течение 2015-2016 годов обеспечивал через него обналичивание средств, поступавших от подрядчиков, привлеченных для обустройства границы.

По информации правоохранителей, с участием упомянутого предприятия конвертированы более 10 млн гривен, выделенных для проекта "Стена".

В ходе обысков детективы НАБУ изъяли наличные средства и более 40 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе и тех, которые были задействованы в схеме завладения бюджетными средствами.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

В сентябре Военная прокуратура передала в суд обвинение против чиновников Госпогранслужбы во взяточничестве при реализации проекта инженерно-технического обустройства государственной границы с Россией. Об этом сообщают "Українські Новини".