В Киеве трое злоумышленников отобрали у мужчины сумку с 3 млн грн

16.11.2017, 16:48

В Киеве произошло очередное дерзкое ограбление - возле отделения одного из банков на проспекте Победы неизвестные отобрали у мужчины сумку с 3 млн грн.

Как сообщают в столичной полиции, ограбление произошло 15 ноября. Грабителей было трое, все - с балаклавами на лицах. Один из злоумышленников ударил потерпевшего пистолетом по голове и отобрал сумку с деньгами.

После этого преступники скрылись с места происшествия на автомобиле Volkswagen Passat.

При этом в полиции подчеркнули, что похищенные деньги не принадлежали потерпевшему, а были собственностью другого гражданина.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "разбой". Об этом сообщают "Факты и комментарии".

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