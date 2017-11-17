Сводка штаба АТО на 17 ноября 2017

17.11.2017, 09:58

Оперативная обстановка в районе проведения АТО несколько усложнилась. Подконтрольные России вооруженные боевики продолжают применять оружие против украинских защитников.

Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток.

Всего, за прошедшие сутки, оккупанты 22 раза нарушили перемирие. В ответ украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника.

В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал.

По данным, которые обнародовал сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Василий Лаба, на Луганском направлении, эпицентром боевого противостояния стала Светлодарская дуга. Враг, с небольшими перерывами, около трех часов обстреливал наши оборонительные укрепления из 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов и вооружения БМП на подступах к Луганскому.

Всего было выпущено более 90 мин. Украинские воины почти на каждый обстрел отвечали прицельным огнем. Также вечером под обстрелы из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Макарова. Провоцировал противник наших воинов из стрелкового оружия и в районе Крымского.

На Донецком направлении наиболее неспокойно на Приазовье. Грубо нарушая Минские договоренности, противник применил артиллерию калибра 152-мм вблизи Водяного. Из 120-мм миномета бил по защитникам Павлополя и Широкино.

Наши позиции в пригороде Авдеевки боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под гранатометный огонь попали опорные пункты сил АТО у Новотроицкого, а под конец суток незаконные вооруженные формирования обстреливали из крупнокалиберных пулеметов защитников Старогнатовки. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.