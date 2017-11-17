На прошлой неделе миссия ОБСЕ задокументировала более 6 тысяч случаев нарушения режима тишины на Донбассе

17.11.2017, 15:29

На прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ задокументировала более 6 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг. По его словам, около 40% из 6 тыс. случаев нарушений произошли в районе Донецкого аэропорта, Ясиноватой и Авдеевки.

"На прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала более 6 тыс. (случаев) нарушения режима прекращения огня. Примерно 40% из них произошли в треугольнике Донецкий аэропорт - Ясиноватая - Авдеевка", - сказал Хуг. Об этом сообщает УНИАН.