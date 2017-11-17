Банк развития КНР закрыл кредитное соглашение с "Нафтогазом"

17.11.2017, 16:12

Банк развития КНР уведомил НАК "Нафтогаз Украины" о завершении генерального кредитного соглашения на сумму $3,656 млрд от 25.12.2012 г. и о готовности к дальнейшему сотрудничеству с компанией. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Согласно условиям соглашения, гарантированного государством, проекты под кредитные средства должны были быть переданы банку до 25 июня 2017 года. Из- за задержки с получением согласований от украинских государственных органов, в июне 2017 года Нафтогаз согласовал с китайской стороной очередной перенос этого срока до 1 августа 2017 г.

Последний раз "Нафтогаз" передал документы для согласования заинтересованными министерствами в феврале 2017 года и с тех пор направил более 40 писем этим министерствам и КМУ с просьбой ускорить рассмотрение переданных материалов, отметили в компании.

Необходимые согласования были предоставлены украинской стороной в октябре 2017 года, и материалы поступили в банк после утвержденного срока. В результате банк сообщил Нафтогазу о невозможности обработки полученных документов и, соответственно, о завершении кредитного соглашения 2012 года.

Тем временем группа "Нафтогаз" начала активное сотрудничество с ведущими китайскими компаниями. "В настоящее время предприятие группы "Нафтогаз" ПАО Укргаздобыча имеет договорные отношения с несколькими китайскими компаниями на сумму более $30 млн, которые были заключены по результатам электронных торгов на ProZorro. Общая стоимость контрактов с китайскими компаниями, которые находятся на стадии заключения, составляет около $300 млн", - сообщили в "Нафтогазе".

Канцелярия по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Украине подтвердила готовность китайской стороны к дальнейшему сотрудничеству с "Нафтогазом". "Мы довольны результатами работы китайских компаний с предприятиями группы Нафтогаз, в частности, с компанией Укргазвыдобыча, и надеемся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с "Нафтогазом", - отметили в компании.

"Нафтогаз" подписал кредитное соглашение с Банком развития КНР под госгарантии для реализации проектов замещения газа углем. Реализация первоначально согласованных с китайской стороной проектов стала невозможна из-за войны. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.