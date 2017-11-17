Парубий подписал закон о медреформе

17.11.2017, 16:16

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон No6327 о государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств.

Об этом указано в карточке законопроекта на сайте парламента.

Подписание закона состоялось сегодня, 17 ноября, и теперь его направили на подпись президенту Петру Порошенко.

19 октября 2017 года Верховная Рада проголосовала за законопроект No6327 (о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарств), необходимый для введения медицинской реформы. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.