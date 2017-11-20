Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 18%

20.11.2017, 16:49

За 45 неделю эпидсезона в Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 574,4. Это ниже эпидемиологического порога на 17,9%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне. На этой неделе в Киеве зарегистрировано 16 тыс 805 больных гриппом и ОРВИ. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составляет 1,2%.

По данным пресс-службы, за 46-ю неделю заболело 11 тыс 855 детей, в то время как неделей раньше этот показатель был 11 тыс 686 человек. Среди взрослых же заболеваемость находится практически на том же уровне, что неделю раньше - 4 тыс 950 против 4 тыс 914 человек.

Как сообщается, в медучреждения за 46 неделю госпитализированы 155 человек, из них 131 ребенок.

"За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений охраны здоровья вакцинацией против гриппа охвачено 5 тыс 577 человек, с начала эпидемического сезона - 14 тыс 341 человека, из них 3 тыс 286 детей", - сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировано снижение показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,4% c 30 октября по 5 ноября 2017 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.