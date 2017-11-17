Укрепления в АТО: фигурантам дела о хищении объявили о подозрении

17.11.2017, 17:00

Сегодня, 17 ноября, прокуратура объявляет о подозрении фигурантам дела о хищении средств на строительстве оборонительных сооружений на второй линии фронта в Донбассе.

Об этом во время брифинга сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

В 2015 году все областные госадминистрации отвечали за определенные участки работы по установке второй линии обороны на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Сегодня объявляют о подозрении руководителям Волынской ОГА, а именно руководителю управления капитального строительства. В Киеве объявляется подозрение одному из чиновников Министерства обороны.

По данным ГПУ, указанные лица "в общей схеме построили ВОП (взводно-опорный пункт - ред.) вопреки утвержденному плану".

"Если говорить простым языком, то вместо больших бетонных цилиндров, которые должны были защищать наших солдат, были построены металлические бочки, купленные с пункта метоллолома, заполненные песчаной смесью", - заявил генпрокурор.

Луценко также напомнил, что будет привлечен к уголовной ответственности бывший стажер на должность заместителя председателя Запорожской областной государственной администрации Алексей Литвин. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.