Сводка штаба АТО на 18 ноября 2017

18.11.2017, 10:42

Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали активно нарушать режим тишины и вели прицельные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Традиционно, противник активно нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток.

Всего за минувшие сутки оккупанты 25 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий сил АТО погиб, один ранен, еще один получил боевую травму.

Такую информацию обнародовал сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Василий Лабай.

Особенно активизировался враг на Луганском направлении. Здесь из 120-мм и 82-мм минометов боевики вели огонь по защитникам Трехизбенки. Неоднократно из таких же видов минометов и гранатометов российские наемники обстреливали защитников Троицкого и Луганского. 11 мин калибра 120-мм было выпущено неподалеку Новозвановки, а из пехотного вооружения обстреляны наши позиции у Станицы Луганской, Новолуганского, Светлодарска и дважды у Золотого.

На Донецком направлении наиболее неспокойно на Приазовье. Здесь трижды оккупанты открывали огонь из минометов разного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по украинским воинам, которые держат оборону возле Павлополя.

Наши позиции в пригороде Авдеевки наемники обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.