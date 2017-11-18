18.11.2017, 12:46

В одном из небоскребов делового комплекса "Москва-Сити" произошла перестрелка.

По предварительным данным, в результате пострадали не менее шести человек, в том числе несколько охранников комплекса. Стрелявшим удалось скрыться.

Информация о перестрелке опубликована сразу несколькими российскими СМИ. Ее подтвердили и в столичном управлении Следственного комитета России: ведомство уже возбудило в связи со случившимся дело по статье о покушении на убийство нескольких человек. В суде в Московской области произошла стрельба Массовая перестрелка в Житомирской области: один погиб, шестеро ранены

По данным следствия, конфликт, переросший в перестрелку, произошел между посетителями комплекса "Москва-Сити" и охранниками. В результате, сообщает ведомство, огнестрельные ранения различной степени тяжести получили шестеро охранников.

Из сообщения следует, что остальным участникам конфликта удалось скрыться, так как сейчас ведется их розыск. Других подробностей следствие не приводит. В ведомстве также не уточнили, какое именно оружие применялось во время конфликта.

Некоторые СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что пистолеты были травматическими (ранения, полученные из такого оружия, официально тоже классифицируются как огнестрельные), другие издания не исключают, что оружие было боевым.

По данным РИА Новости, среди пострадавших были два сотрудника Росгвардии, а стрелявшие скрылись на трех дорогих автомобилях, которые теперь разыскивает полиция. Источники информагентств заявляли, что опрошены уже около 30 свидетелей происшествия. Об этом сообщает BBC Украинская служба.