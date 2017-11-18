Мурзин огласил заявку сборной Украины по баскетболу на матчи против Швеции и Турции

18.11.2017, 13:30

Главный тренер мужской сборной Украины Евгений Мурзин назвал состав на первые матчи отбора к чемпионату мира-2019 против Швеции и Турции.

Отметим, что разыгрывающий Пух Джетер не поможет украинской команде, а вот Сергей Гладырь и Руслан Отверченко смогут сыграть против шведов и турков.

Защитники: Сергей Гладырь ("Монако", Франция), Александр Кольченко ("Черкасские Мавпы"), Александр Липовый ("Промитеас", Греция), Денис Лукашов ("Витаутас", Литва), Александр Мишула ("Днепр"), Руслан Отверченко ("Будивельник"), Александр Рябчук ("Химик").

Форварды: Вячеслав Бобров ("Пьен Жвайгждес", Литва), Игорь Зайцев ("Роса Радом", Польша), Владимир Конев ("Черкасские Мавпы"), Максим Корниенко ("Ювентус", Литва).

Центровые: Вячеслав Кравцов ("Эскишехир", Турция), Вячеслав Петров ("Химик"), Артем Пустовой ("Обрадойро", Испания)

24-го ноября украинцы сыграют на выезде со сборной Швеции, а 26 ноября в Киеве будут принимать Турцию.

На прошедшем Евробаскете сборная Украины вышла в 1/8, где уступила будущим чемпионам - команде Словении.

На турнире команда Евгения Мурзина обыграла Грузию (88:81), разгромила хозяев группового этапа Израиль (88:64) и с четвертого места сумела выйти в плей-офф Евробаскета.

Также сборная Украины в группе уступила командам Германии, Италии и Литвы.

Ранее стало известно, что Евгений Мурзин останется главным тренером сборной Украины по баскетболу. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".