ОБСЕ заявляет о взрывах возле Донецкой фильтровальной станции

18.11.2017, 14:04

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что 15 и 16 ноября зафиксировали взрывы возле Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщается в отчете на сайте организации за 17 ноября.

"СММ считает, что снаряд летел с юга на север, и следующий входной взрыв зафиксирован очень близко к камере СММ на Донецкой фильтровальной станции в 2:18 15 ноября. В 19:36 16 ноября та же камера записала снаряд в полете с юго-запада на северо-восток и последующий взрыв, близкий к камере ", - сказано в отчете.

Также на канале ОБСЕ в YouTube опубликована видеозапись, которая демонстрирует бои в темное время суток, которые, по информации миссии, происходили 9 и 10 ноября неподалеку от Донецкой фильтровальной станции.

10 ноября ремонтным бригадам удалось получить гарантии безопасности от подконтрольных России боевиков в Донбассе на время проведения работ по восстановлению дамбы фенольного завода в Торецке, которая находится на линии разграничения и была повреждена обстрелами. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.