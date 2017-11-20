Сводка штаба АТО на 20 ноября 2017

20.11.2017, 09:55

Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. На разных участках линии соприкосновения российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности применяя артиллерию, танковое вооружение и минометы.

Всего, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения враг совершил 26 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В 16-ти случаях наши военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов из оружия не запрещенного минскими договоренностями.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий сил АТО получил боевую травму. Он доставлен в военно-медицинское учреждение.

Как сообщил сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Василий Лабай, минувшие сутки отличились осложнением обстановки на Луганском направлении. Здесь, еще днем, противник вел огонь из вооружения танка, БМП, 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов в районе Троицкого.

Уже в темное время суток противник выпустил 20 снарядов калибра 152-мм по оборонным укреплениям у Причепиловки, а из 82-мм минометов вел огонь по защитникам Новоалександровки и Луганского. На этом же направлении противник активно применял и пехотное вооружение.

Защитников Луганского российские наемники неоднократно обстреливали из вооружения БМП, а опорные пункты у Станицы Луганской, Светлодарска, Новотошковского, Крымского, Новолуганского и Богуславска незаконные вооруженные формирования обстреливали в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении, в вечернее время, эпицентр вооруженной нестабильности переместился из Приазовья в пригород Авдеевки. Захватчики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали несколько участков на подступах к этому прифронтовому городу и в районе Каменки. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.