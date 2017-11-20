На Донбассе в воинской части погибли трое украинских военных

20.11.2017, 10:25

В воинской части, которая выполняет задачи на Донецком направлении в зоне Антитеррористической операции, погибли трое украинских военнослужащих.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook, трагедия произошла 19 ноября.

"19 ноября погибли трое военнослужащих. По предварительной информации, это произошло в результате неосторожного обращения с печным оборудованием. Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются. На месте работают оперативная группа военной службы правопорядка и представители военной прокуратуры", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Об этом сообщает УНИАН.