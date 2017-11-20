На Днепропетровщине неизвестный из винтовки обстрелял группу людей, есть пострадавшие

20.11.2017, 13:01

В ночь на понедельник, 20 ноября, в Днепропетровской области неизвестный открыл огонь из помповой винтовки по группе людей.

Четыре человека получили ранения, в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Инцидент произошел на Донецком шоссе, возле магазина "АТБ", около полуночи. Пострадавшие сообщили о том, что находились на стоянке возле автомобиля ВАЗ 2109 и пили кофе. Со стороны Донецкого шоссе подъехал автомобиль BMW на еврономерах и остановился примерно в 20-ти метрах от них. После чего из него вышел неизвестный в балаклаве и открыл огонь .

"Прибыв на место происшествия, сотрудники патрульной полиции обнаружили авто ВАЗ 2109 с характерными входными отверстиями в районе правого заднего крыла. Также были обнаружены выходные отверстия в районе заднего левого крыла и задней левой блокфары. В результате стрельбы четверо человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести", - рассказал журналистам и. о. начальника отдела по связям с общественностью патрульной полиции Днепра Павел Карманов.

На месте инцидента правоохранители обнаружили шесть гильз калибра 12 мм. Нападавший скрылся на автомобиле по улице Донецкое шоссе в сторону улицы Передовой. В настоящее время продолжаются следственные действия. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".