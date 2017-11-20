ДТП в Харькове: Зайцевой назначили еще одну экспертизу

20.11.2017, 13:25

Подозреваемой в совершении ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек, Елене Зайцевой назначили еще одну экспертизу для выявления наркотических веществ.

Об этом сообщила адвокат Зайцевой Юлия Козыр. На вопрос, будут ли пересматривать результаты экспертизы, которая обнаружила в моче участницы ДТП опиаты, адвокат сказала:

"Назначена химическая экспертиза, но результатов нет еще. Когда они будут, это только следователь знает", - сказала она.

Козыр также отметила, что для этой экспертизы были использованы те же образцы, которые принимали в день аварии.

18 октября в Харькове Lexus въехал в толпу людей - 5 погибли на месте, 6 доставили в больницу. Виновницей аварии оказалась 20-летняя Елена Зайцева, которая была за рулем Lexus.

Впоследствии, во время экспертизы в моче Зайцевой были обнаружены наркотические вещества - опиаты, которые могут попасть в организм только двумя путями - вследствие приема специфических лекарств или употребления наркотиков.

20 октября Киевский районный суд Харькова избрал ей меру пресечения, при этом Зайцева заявила, что не признает своей вины. Об этом сообщает Телеканал новин "24".