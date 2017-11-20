Зубко: После реструктуризации будут списаны 6 млрд грн долгов предприятий ТКЭ перед "Нафтогазом"

20.11.2017, 13:52

Принятый Парламентом в ноябре прошлого года закон N5273 о реструктуризации долгов теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций позволит компаниям разобраться с долгами и списать штрафы и пени.

В реестр реструктуризации уже включены 185 предприятий, 32 находятся в процессе рассмотрения, а еще 7 в процессе включения.

Об этом во время "Часа вопросов к Правительству" сообщил Вице-премьер- министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Закон о реструктуризации задолженности предприятий открывает путь к реструктуризации 14,7 млрд грн, которые все эти годы лежали на плечах коммунальных предприятий и украинцев. Мы имеем возможность 8,7 млрд грн реструктуризировать на 5 лет, а благодаря выполнению графиков реструктуризации списать с коммунальных предприятий 6 млрд грн долгов", - отметил Геннадий Зубко.

По словам Вице-премьер-министра, инновационным правительственным решением для теплоснабжающих предприятий также является переход к монетизации субсидий.

"Это действительно прямые расчеты, это ответственность предприятий ТКЭ по отчетности. Этот первый шаг к переходу на денежные расчеты для теплоснабжающих предприятий, который даст возможность в будущем ввести монетизацию субсидий для украинских семей. Это также основа для реформирования рынков газа, тепла и системы социальной помощи населению", - отметил Геннадий Зубко.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.