Второе судно с американским углем прибыло в Украину

20.11.2017, 13:59

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК принял в порту "Черноморск" (Одесская обл.) второе судно с 75 тыс. тонн угля газовой группы, который поступил из США, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, этот уголь предназначен для Ладыжинской и Запорожской ТЭС. В настоящее время на станциях находится 79 тыс. и 80 тыс. тонн угля соответственно.

Пресс-служба сообщает, что отсутствие украинского антрацита с марта 2016 года привело к росту нагрузки на ТЭС, которые работают на марке "Г", а также увеличению потребления этого угля после реализации проектов по переводу блоков ТЭС с антрацита на газовую группу угля.

Сообщается, что добыча угля марки "Г" в Украине пока не перекрывает потребности ТЭС, и ДТЭК вынужден закупать недостающие объемы по импортному направлению.

Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в районах в Донецкой и Луганской областях, подконтрольных боевикам.

Для обеспечения стабильной работы своих ТЭС, которые используют антрацит, ДТЭК принял решение поставлять уголь с шахт Ростовской области и заключил контракт на поставку угля из ЮАР в объеме более 600 тыс. тонн с возможностью увеличения объема до 1 млн тонн. Первое судно в порту "Южном" ДТЭК принял 25 мая.

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент". В угольный сегмент ДТЭК входят "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), "Шахта "Белозерская", шахтоуправление "Обуховская" и пять обогатительных фабрик. Об этом сообщает УНИАН.