В Бердичевском районе банда ограбила авто предпринимателей

20.11.2017, 15:53

19 ноября в Бердичевском районе неизвестные напали на автомобиль Volkswagen Tiguan, в котором двое предпринимателей перевозили из Киева в Винницу около 30 кг ювелирных изделий из золота на сумму около 15 млн грн.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Житомирской области.

В результате нападения мужчины завладели ценностями и ранили пассажира.

Инцидент произошел около 20:00 на автодороге Житомир-Могилев-Подольский в селе Гришковцах.

"Нападавшие, которые передвигались на нескольких автомобилях и были вооружены, заблокировали движение Volkswagen на кольце для разворота и силой вытащили из салона водителя. В это время, когда пассажир пытался бежать из автомобиля, они нанесли ему огнестрельное ранение ноги", - отметили в пресс-службе.

Злоумышленники захватили водителя и автомобиль Volkswagen, но за 4-5 км бросили их на автодороге, забрав из салона ювелирные изделия в нескольких сумках.

"Раненого пассажира, который остался на месте происшествия, увидели другие участники дорожного движения и вызвали скорую", - уточнили в пресс-службе.

По данным полиции, пострадавшими являются 44-летние жители Винницы. Они на протяжении нескольких дней находились в Киеве как участники выставки ювелирных изделий.

По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 УК (разбой). Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ