Камера видеонаблюдения зафиксировала, как Вечный огонь заливают цементом

20.11.2017, 16:02

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестные залили цементом Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата в киевском парке Вечной славы.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО Киевгаз в Facebook.

"В ночь на понедельник произошла очередная попытка опорочить мемориал Вечной славы. Вандалы снова залили цементным раствором Вечный огонь. В прошлый раз работники ПАО Киевгаз оперативно расчистили мемориал, а также установили камеру наблюдения", - отметили в пресс-службе.

Подачу газа уже восстановили.

Видеозапись правонарушения была передана сотрудникам Национальной полиции.

7 ноября 2017 года неизвестные залили цементом Вечный огонь в столичном парке Славы. На месте инцидента были найдены восемь ведер. Полиция начала расследование по ч. 3 ст. 297 УК (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.